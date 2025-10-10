Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 15:03

Чемпионка мира по прыжкам на батуте Лебедева сменила спортивное гражданство

Яна Лебедева. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Яна Лебедева. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.

Лебедева – чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, обладательница золотой медали. Ее внушительная коллекция наград также включает две бронзы мировых первенств и два золота европейских чемпионатов. На Олимпийских играх в Токио спортсменка заняла 11-е место в квалификации, не выйдя в финал.
Выигравшая Уимблдон россиянка рассказала о смене спортивного гражданства
Выигравшая Уимблдон россиянка рассказала о смене спортивного гражданства

Ранее капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вновь получил бразильское спортивное гражданство. 31-летний защитник выступает за петербургский клуб с 2019 года, за это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar