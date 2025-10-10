Чемпионка мира по прыжкам на батуте Лебедева сменила спортивное гражданство
Яна Лебедева. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Международная федерация гимнастики (FIG) официально сообщила о переходе российской гимнастки Яны Лебедевой под флаг Белоруссии. Исполком FIG одобрил смену спортивного гражданства 23-летней спортсменки на заседании в Лаосе.
Лебедева – чемпионка мира 2021 года в командном многоборье, обладательница золотой медали. Ее внушительная коллекция наград также включает две бронзы мировых первенств и два золота европейских чемпионатов. На Олимпийских играх в Токио спортсменка заняла 11-е место в квалификации, не выйдя в финал.
Ранее капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вновь получил бразильское спортивное гражданство. 31-летний защитник выступает за петербургский клуб с 2019 года, за это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.