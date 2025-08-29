Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:39

Дегтярев заявил, что в вопросе допуска россиян тронулся лёд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Россия проводит непубличную работу по решению вопроса о допуске своих спортсменов к международным соревнованиям, но пока не стоит спешить с прогнозами. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал на Совете по развитию баскетбола в рамках пленарной сессии «Баскетбол 2030: от региональных проектов до национальных побед».

«Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК). Я провожу очень много встреч, переговоров. Лёд тронулся, но не будем опережать события», — сказал Дегтярёв.

В настоящее время ожидается заседание исполкома МОК, запланированное на 18 сентября. В случае успешного выполнения российской стороной определённых условий, вопрос будет вынесен на голосование, уточнил он.

«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов
«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

А ранее стало известно, что биатлонисты из России и Белоруссии не выступят на зимней Олимпиаде в Италии. Причина в том, что правила IBU не предусматривают участия спортсменов в нейтральном статусе. Организация отстранила российских и белорусских атлетов в 2022 году, последовав рекомендации МОК.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • мок
  • Россия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar