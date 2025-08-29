Дегтярев заявил, что в вопросе допуска россиян тронулся лёд

Россия проводит непубличную работу по решению вопроса о допуске своих спортсменов к международным соревнованиям, но пока не стоит спешить с прогнозами. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал на Совете по развитию баскетбола в рамках пленарной сессии «Баскетбол 2030: от региональных проектов до национальных побед».

«Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК). Я провожу очень много встреч, переговоров. Лёд тронулся, но не будем опережать события», — сказал Дегтярёв.

В настоящее время ожидается заседание исполкома МОК, запланированное на 18 сентября. В случае успешного выполнения российской стороной определённых условий, вопрос будет вынесен на голосование, уточнил он.