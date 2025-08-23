Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:18

«Были бы рады»: В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Салтведт: Норвежцы будут рады возвращению лыжников и биатлонистов из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

Журналист норвежской телекомпании NRK Ян Петтер Салтведт высказался по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам. В интервью изданию «ВсёПроСпорт» он подчеркнул, что в Норвегии склоняются к возобновлению участия российских лыжников и биатлонистов в международных состязаниях.

«Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — отметил Салтведт.

По мнению Салтведта, если мир на Украине будет заключён оперативно, российские спортсмены смогут соревноваться под своим национальным флагом уже на следующих зимних Олимпийских играх в Италии. Однако он отметил, что скорость установления мира зависит исключительно от решения российского президента Владимира Путина.
Синхронистка Гурбанбердиева чуть не порвала рот брекетами во время выступления
Синхронистка Гурбанбердиева чуть не порвала рот брекетами во время выступления

Ранее стало известно, что по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) легкоатлеты Артём и Надежда Зубковы получили дисквалификацию. Причиной стал их отказ от сдачи допинг-теста.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • норвегия
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar