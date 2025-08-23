Журналист норвежской телекомпании NRK Ян Петтер Салтведт высказался по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам. В интервью изданию «ВсёПроСпорт» он подчеркнул, что в Норвегии склоняются к возобновлению участия российских лыжников и биатлонистов в международных состязаниях.

«Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — отметил Салтведт.

По мнению Салтведта, если мир на Украине будет заключён оперативно, российские спортсмены смогут соревноваться под своим национальным флагом уже на следующих зимних Олимпийских играх в Италии. Однако он отметил, что скорость установления мира зависит исключительно от решения российского президента Владимира Путина.