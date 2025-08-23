Синхронистка Гурбанбердиева чуть не порвала рот брекетами во время выступления

Трёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева поделилась случаем из своей карьеры, когда во время выступления брекеты зацепились за губы, едва не травмировав рот. Об этом сообщил Mash на спорте.

«Сильно задыхалась и решила «взять вдох», открыть рот пошире, после чего мои брекеты зацепились за губы. Пришлось делать всю связку с открытым ртом, а потом пальцами быстро отцеплять их, чтобы хоть как-то продолжить выступление», — рассказала она.

Инцидент произошёл, когда спортсменке было 13 лет. Майя отметила, что этот момент стал ярким эпизодом её спортивной карьеры, требовавшим мгновенной реакции и сосредоточенности.