Синхронистка Гурбанбердиева чуть не порвала рот брекетами во время выступления
Обложка © ТАСС / Tao Xiyi
Трёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева поделилась случаем из своей карьеры, когда во время выступления брекеты зацепились за губы, едва не травмировав рот. Об этом сообщил Mash на спорте.
«Сильно задыхалась и решила «взять вдох», открыть рот пошире, после чего мои брекеты зацепились за губы. Пришлось делать всю связку с открытым ртом, а потом пальцами быстро отцеплять их, чтобы хоть как-то продолжить выступление», — рассказала она.
Инцидент произошёл, когда спортсменке было 13 лет. Майя отметила, что этот момент стал ярким эпизодом её спортивной карьеры, требовавшим мгновенной реакции и сосредоточенности.
Ранее сборная России заняла четвёртое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, завоевав 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые. Первое место заняла сборная Китая, второе — Австралия, третье — США. Среди российских победителей — Александр Мальцев в синхронном плавании (техническая и произвольная программы в индивидуальных соревнованиях и техническая программа микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой), участники смешанной и мужской комбинированной эстафет 4x100 метров.