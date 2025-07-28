Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:37

Москвичи в тельняшках и с Андреевским флагом болеют за россиян на ЧМ в Сингапуре

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены получили особую поддержку. Семья из Москвы — Игорь, его жена и трое детей — пришли на соревнования поболеть за наших, одетые в тельняшки и размахивая Андреевским флагом, сообщает ТАСС.

«Мы приехали поддержать наших спортсменов, которые в этом году, к счастью, выступают на чемпионате мира. Дорога у них долгая, готовиться им было тяжело, мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — рассказал Игорь.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе из-за ограничений, наложенных World Aquatics. Им запрещено публиковать результаты и любые материалы, связывающие их с Россией, включая использование национального флага, георгиевской ленты и символов Z и V. Интересно, что несмотря на ограничения, World Aquatics опубликовала список российских спортсменов на своём официальном сайте под национальными флагами, а Россия была указана как страна-участница турнира.

Российские синхронисты Платонова и Мальцев взяли серебро на ЧМ в Сингапуре
Российские синхронисты Платонова и Мальцев взяли серебро на ЧМ в Сингапуре

Ранее стало известно, что Россия уже успела отличиться и получить золотую медаль в чемпионате мира в Сингапуре. Наши спортсмены-синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев забрали в свою копилку первое место в микст-дуэте. Ребята выступали в нейтральном статусе и смогли опередить сильнейшие дуэты из Испании и Италии.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • сингапур
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar