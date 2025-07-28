Москвичи в тельняшках и с Андреевским флагом болеют за россиян на ЧМ в Сингапуре

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские спортсмены получили особую поддержку. Семья из Москвы — Игорь, его жена и трое детей — пришли на соревнования поболеть за наших, одетые в тельняшки и размахивая Андреевским флагом, сообщает ТАСС.

«Мы приехали поддержать наших спортсменов, которые в этом году, к счастью, выступают на чемпионате мира. Дорога у них долгая, готовиться им было тяжело, мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — рассказал Игорь.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе из-за ограничений, наложенных World Aquatics. Им запрещено публиковать результаты и любые материалы, связывающие их с Россией, включая использование национального флага, георгиевской ленты и символов Z и V. Интересно, что несмотря на ограничения, World Aquatics опубликовала список российских спортсменов на своём официальном сайте под национальными флагами, а Россия была указана как страна-участница турнира.