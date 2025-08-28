Российские и белорусские биатлонисты не выступят на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе
IBU запретил российским и белорусским биатлонистам участвовать в Олимпиаде-2026
Обложка © ТАСС / Zuma
Российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года даже в нейтральном статусе. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU).
«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – говорится в сообщении.
IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах под эгидой организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне боевых действий на Украине. С тех пор ограничения несколько раз продлевались, а теперь распространяются и на Олимпийские игры 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Норвегии склоняются к возобновлению участия российских лыжников и биатлонистов, но при условии существования какого-либо мирного соглашения. Страна была бы рада видеть российских спортсменов в борьбе за олимпийскую славу.