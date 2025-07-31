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31 июля, 09:58

«Попросили не приезжать»: Италия сорвала сбор российских биатлонистов на олимпийской базе

Италия отказала российской сборной по биатлону в проведении сбора в Антхольце

Обложка © championat.ru/Наталья Быстрова/ФАН-КЛУБ «ИЖВИНТОВКА»

Обложка © championat.ru/Наталья Быстрова/ФАН-КЛУБ «ИЖВИНТОВКА»

Италия отменила сбор российских биатлонистов в Антхольце (другое название Антерсельва). Об этом сообщил тренер женской сборной Артём Истомин. Именно в этом городке пройдут соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года.

«Информация в СМИ оказалась преждевременной. Мы действительно планировали этот сбор – подготовили оружие, патроны, организовали транспорт и проживание. Но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать»,пояснил Истомин «Матч ТВ».

По словам тренера, попытки найти альтернативные варианты в Италии не увенчались успехом – все базы уже забронированы в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Вместо итальянского сбора команда Истомина проведёт августовские тренировки в Сочи.

Напомним, что с 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Антхольц считается ключевой тренировочной базой перед Олимпиадой-2026. Отсутствие возможности провести сбор на будущей олимпийской трассе может сказаться на подготовке российских спортсменов.

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Ранее глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри объявила сроки принятия решения по вопросу участия нейтральных атлетов в Олимпийских играх 2026 года. По её словам, МОК определится с этим не позднее осени.

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Алиса Хуссаин
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