«Попросили не приезжать»: Италия сорвала сбор российских биатлонистов на олимпийской базе

Италия отменила сбор российских биатлонистов в Антхольце (другое название Антерсельва). Об этом сообщил тренер женской сборной Артём Истомин. Именно в этом городке пройдут соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года.

«Информация в СМИ оказалась преждевременной. Мы действительно планировали этот сбор – подготовили оружие, патроны, организовали транспорт и проживание. Но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать», — пояснил Истомин «Матч ТВ».

По словам тренера, попытки найти альтернативные варианты в Италии не увенчались успехом – все базы уже забронированы в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Вместо итальянского сбора команда Истомина проведёт августовские тренировки в Сочи.

Напомним, что с 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU).

Антхольц считается ключевой тренировочной базой перед Олимпиадой-2026. Отсутствие возможности провести сбор на будущей олимпийской трассе может сказаться на подготовке российских спортсменов.