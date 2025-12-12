«У меня опускаются руки»: Пятилетний сын звёзд «Дома-2» впал в кому, под угрозой мозг

Пятилетний сын звёзд «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно впал в кому. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале отец ребёнка.

«Что сказать, молитвами хейтеров у нас всё хуже и хуже. Стефан в коме. Если честно у меня опускаются руки, я каждый день борюсь», — написал Иосиф.

Оганесян уже не знает, куда ему идти за помощью, чтобы всё успеть. Он добавил, что приступ у ребёнка случился по его вине из-за «желания подобрать лучшую и комфортную терапию». При этом бывшая жена Саша Черно тоже винит во всём его. По его словам, приступ случился как раз вследствие смены плана лечения.

Сейчас врачи пытаются не допустить развития эпилепсии у ребёнка. Сложность заключается в подборе препаратов, которые должны остановить процесс, не нанеся травму мозгу при этом.

