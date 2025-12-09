Путин в Индии
9 декабря, 09:46

Не в отца, а в мать: Андрей Малахов впервые показал своего 8-летнего сына

Андрей Малахов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Телеведущий Андрей Малахов впервые представил публике своего 8-летнего сына Александра, которого тщательно скрывал от внимания общественности. Соответствующий снимок был размещён в издании «Экспресс Газета».

На фотографии Александр запечатлён в компании своего дедушки Виктора Шкулева на катке на Красной площади. Сын Махалова был одет в стильную белую куртку с принтом и чёрную шапку, а поклонники сразу отметили его заметное внешнее сходство с матерью Натальей Шкулевой. В социальных сетях развернулась дискуссия о том, что ребёнок унаследовал черты именно материнской линии семьи.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева с момента рождения наследника в 2017 году принципиально ограждали сына от внимания прессы. Телеведущий пояснял, что сознательно не делился семейными фотографиями. По его мнению, чрезмерная публичность вредна для психического развития и самооценки ребёнка.

Ранее сообщалось, что певица Анастасия Стоцкая опубликовала в своём блоге редкий снимок с 14-летним сыном Александром. На кадре артистка и подросток запечатлены в стильных монохромных образах, дополнив их модными очками. Хотя сама Стоцкая не сопроводила публикацию какими-либо комментариями, подписчики активно начали обсуждать внешность юноши. В частности, многие отметили, что он вырос очень привлекательным и унаследовал черты своего отца.

