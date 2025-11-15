«Как ниточка с иголочкой»: Татьяна Брухунова показала трогательное фото Петросяна с сыном

Татьяна Брухунова поделилась в соцсетях домашним фото Евгения Петросяна с их пятилетним сыном Ваганом. На снимке мальчик тянется к отцу. Напомним, 80-летний юморист состоит в браке со своей помощницей, которая моложе его на 44 года. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнего Вагана и двухлетнюю дочь Матильду. Молодая жена сатирика редко публикует семейные кадры, но на этот раз сделала исключение, показав трогательный момент, где Петросян обнимает сына за спину в домашней обстановке.

«Эти двое как ниточка с иголочкой», — подписала трогательный снимок Брухунова.

Петросян с пятилетним сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Фото вызвало бурю положительных эмоций у подписчиков. В комментариях звучали такие фразы: «Настоящий отец – залог успешного будущего сына», «Это и есть настоящая, искренняя любовь», «Полная гармония и умиротворение», «Невероятная нежность! Видно, что они связаны на глубинном уровне, как родственные души».

А ранее Брухунова оказалась в центре скандала из-за возможной рекламы отеля в запрещённой в России соцсети. Тогда супруги отдыхали и отмечали 80-летие Евгения Петросяна.