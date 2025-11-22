«Какой краш вырос»: Анастасия Стоцкая показала 14-летнего сына в стильном образе

Певица Анастасия Стоцкая опубликовала в своем блоге редкое фото с 14-летним сыном Александром. Снимок был сделан во время прогулки по Москве, где артистка и подросток предстали в стильных монохромных образах с модными очками.

Анастасия Стоцкая с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @100tskaya

Хотя Стоцкая не оставила комментариев к фото, поклонники активно обсуждали внешность подростка. Под постом появились реакции: «Какой краш у вас вырос», «Настоящий завидный жених», «Очень похож на папу».

Александр — старший ребенок певицы от брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном. Пара рассталась в 2019 году, а в 2023-м официально оформила развод. У них также есть дочь Вера.

