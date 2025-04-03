Певица Анастасия Стоцкая показала повзрослевшую дочку
Анастасия Стоцкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 100tskaya
Российская певица Анастасия Стоцкая показала совместное фото со своей семилетней дочерью Верой. Артистка редко афиширует жизнь своих детей, но тут она решила похвастаться своей прекрасной наследницей. Снимок сделан за кулисами театра, когда Стоцкая готовилась к выступлению.
Девочка игриво позирует рядом с матерью. Поклонники осыпали Стоцкую комплиментами, что дочка выросла настоящей красавицей. Певица была в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, у пары родилось двое детей. Сыну Александру сейчас 13 лет, а Вере — семь. Официально развод состоялся в 2023 году, однако Стоцкая рассказывала, что отношения с супругом были плохими с 2019 года, наладить их артистка не смогла.
Ранее певица Нюша (Анна Шурочкина) в ответ на критику в свой адрес призналась, что иногда обрабатывает свои фотографии в фотошопе. По словам артистки, она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, а все недостатки внешности ретуширует на снимках.