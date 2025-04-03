Певица Анастасия Стоцкая показала повзрослевшую дочку

Российская певица Анастасия Стоцкая показала совместное фото со своей семилетней дочерью Верой. Артистка редко афиширует жизнь своих детей, но тут она решила похвастаться своей прекрасной наследницей. Снимок сделан за кулисами театра, когда Стоцкая готовилась к выступлению.

Девочка игриво позирует рядом с матерью. Поклонники осыпали Стоцкую комплиментами, что дочка выросла настоящей красавицей. Певица была в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, у пары родилось двое детей. Сыну Александру сейчас 13 лет, а Вере — семь. Официально развод состоялся в 2023 году, однако Стоцкая рассказывала, что отношения с супругом были плохими с 2019 года, наладить их артистка не смогла.