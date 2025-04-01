«Нравиться всем не собираюсь»: Нюша сделала откровенное признание на радость хейтерам

Певица Нюша (при рождении Анна Шурочкина) в ответ на критику в свой адрес призналась, что иногда обрабатывает свои фотографии в фотошопе. Об этом сообщает портал «Страсти».

По словам артистки, она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Вместо этого она предпочитает старый добрый фотошоп

Комментарии злопыхателей Нюша не принимает близко к сердцу, поскольку понимает, что нравиться абсолютно всем невозможно.

«Пластику я не делала, а вот фотошопом, действительно, иногда пользуюсь, не вижу в этом ничего страшного. Меня не задевают подобные комментарии. Нравиться всем я не собираюсь, и угодить каждому я тоже не должна», — подчеркнула исполнительница.