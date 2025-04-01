«Нравиться всем не собираюсь»: Нюша сделала откровенное признание на радость хейтерам
Певица Нюша в ответ на критику призналась в использовании фотошопа
Нюша. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Певица Нюша (при рождении Анна Шурочкина) в ответ на критику в свой адрес призналась, что иногда обрабатывает свои фотографии в фотошопе. Об этом сообщает портал «Страсти».
По словам артистки, она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Вместо этого она предпочитает старый добрый фотошоп
Комментарии злопыхателей Нюша не принимает близко к сердцу, поскольку понимает, что нравиться абсолютно всем невозможно.
«Пластику я не делала, а вот фотошопом, действительно, иногда пользуюсь, не вижу в этом ничего страшного. Меня не задевают подобные комментарии. Нравиться всем я не собираюсь, и угодить каждому я тоже не должна», — подчеркнула исполнительница.
Ранее певица Нюша обрадовала своих поклонников, опубликовав серию весьма откровенных фотографий. Артистка обратилась к истокам, воссоздав образ школьницы с обложки мужского журнала, который вышел ещё в далёком 2010 году.