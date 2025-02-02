Нюша переоделась в сексуальную школьницу и вынудила поклонников «подтирать слюни»

Певица Нюша вновь порадовала поклонников откровенным контентом. Артистка воссоздала соблазнительный образ школьницы с обложки мужского журнала, который вышел ещё в 2010 году. Так исполнительница решила отметить перевыпуск композиции «Не перебивай».

На видео Нюша позирует в клетчатой мини-юбке, белом бюстгальтере, галстуке, воротничке и высоких гольфах. Волосы она уложила мягкими локонами, а макияж дополнила контурингом. В руках певица держит журнал, обложку которого она украсила ещё в 20-летнем возрасте.

Нюша в образе школьницы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyusha_nyusha

Оригинальная задумка восхитила фолловеров — поклонники завалили соцсети Нюши комплиментами. Впрочем, нашлись и те, кому смелый видеоролик пришёлся не по душе.