Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 11:14

Унижение Виндзоров: Британскую королевскую семью перестанут бесплатно пускать на турниры

Членов британской королевской семьи заставят платить за билеты на спорт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lorna Roberts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lorna Roberts

Членов британской королевской семьи обяжут самостоятельно покупать билеты на спортивные мероприятия. О новом «публичном унижении» сообщает издание RadarOnline со ссылкой на заявление президента Профессиональной корпорации дартса Барри Хирна.

«Я заставлю их всех заплатить. Хотите пойти на дартс? Окажите мне и этому виду спорта должное уважение, иначе увидимся позже… может быть, в следующий вторник», — заявил Барри Хирн.

Как пояснил источник издания, проблема не столько в деньгах, сколько в нарастающем потоке негативных публикаций о Виндзорах. После серии скандалов этот инцидент стал новой каплей, демонстрирующей, что даже у королевских привилегий есть пределы.

Брата Карла III официально раскороновали из-за связей с Эпштейном
Брата Карла III официально раскороновали из-за связей с Эпштейном

Ранее сообщалось, что брат британского короля Карла III, экс-принц Эндрю, оказался вовлечён в новый скандал: модель, с которой он проводил время, обвинила его в сексуальных извращениях. Она утверждает, что познакомилась с принцем на светском мероприятии, где он заявил ей о «свободных отношениях» со своей супругой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar