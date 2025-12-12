Унижение Виндзоров: Британскую королевскую семью перестанут бесплатно пускать на турниры
Членов британской королевской семьи заставят платить за билеты на спорт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lorna Roberts
Членов британской королевской семьи обяжут самостоятельно покупать билеты на спортивные мероприятия. О новом «публичном унижении» сообщает издание RadarOnline со ссылкой на заявление президента Профессиональной корпорации дартса Барри Хирна.
«Я заставлю их всех заплатить. Хотите пойти на дартс? Окажите мне и этому виду спорта должное уважение, иначе увидимся позже… может быть, в следующий вторник», — заявил Барри Хирн.
Как пояснил источник издания, проблема не столько в деньгах, сколько в нарастающем потоке негативных публикаций о Виндзорах. После серии скандалов этот инцидент стал новой каплей, демонстрирующей, что даже у королевских привилегий есть пределы.
Ранее сообщалось, что брат британского короля Карла III, экс-принц Эндрю, оказался вовлечён в новый скандал: модель, с которой он проводил время, обвинила его в сексуальных извращениях. Она утверждает, что познакомилась с принцем на светском мероприятии, где он заявил ей о «свободных отношениях» со своей супругой.
