Модель обвинила экс-принца Британии Эндрю в сексуальных извращениях

Брат короля Британии Карла III экс-принц Эндрю угодил в очередной скандал: модель, с которой он проводил время, обвинила его в сексуальных извращениях. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова биографа королевской семьи Эндрю Лауни.

По словам модели, она познакомилась с принцем на светском мероприятии, где он заявил ей, что «состоит в свободных отношениях со своей супругой».

«После возвращения в Лондон я больше о нём не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии», — приводит слова модели издание.

Личная жизнь экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишённого всех королевских титулов, сейчас остаётся одной из самых горячих тем британской прессы. Несмотря на публичный скандал и общественное порицание, члену королевской семьи положено солидное ежегодное содержание из королевской казны, значительное превышающую его военную пенсию в 20 тысяч фунтов стерлингов.