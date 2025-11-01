Россия и США
1 ноября, 18:03

В Британии расщедрились на пособие для принца Эндрю, лишённого титулов

Обложка © Getty Images / Indigo / Max Mumby

Лишённый королевских титулов брат британского монарха Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет получать ежегодное содержание от короля Карла III. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на информированные источники.

Согласно публикации, выплата будет значительно превышать текущую военную пенсию Эндрю в размере 20 тысяч фунтов стерлингов и будет осуществляться из личных средств монарха. Дополнительно экс-принц получит шестизначную сумму на переезд из королевской резиденции Royal Lodge в поместье Сандрингем.

При этом его дочери сохранят титулы принцесс, а сам Эндрю останется восьмым в линии наследования престола, что британские СМИ называют беспрецедентным решением на фоне скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III инициировал процедуру лишения своего младшего брата, принца Эндрю, почётных титулов и права на проживание в королевской резиденции. Как сообщается, данное решение обусловлено связями принца Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном, а также нарушениями финансового характера, допущенными при управлении имуществом Royal Lodge. В результате принц Эндрю сохраняет за собой лишь личное имя — Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — и право на частное жильё в Восточной Англии.

