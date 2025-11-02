Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 11:48

Экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС Великобритании

Обложка © Gettyimages / Max Mumby/Indigo

Обложка © Gettyimages / Max Mumby/Indigo

Бывший член британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишён почётного звания вице-адмирала королевских ВМС. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью телеканалу Би-би-си.

«Король указал, что хочет лишить (Эндрю звания — Прим.Life.ru). Мы работаем над этим с Букингемским дворцом», — сообщил глава оборонного ведомства.

Это решение стало очередным этапом дистанцирования королевской семьи от экс-принца после скандала, связанного с его дружбой с осуждённым педофилом Джеффри Эпштейном. Напомним, что в 2022 году Эндрю уже лишили всех почётных воинских званий и покровительских функций, а в октябре 2025 года он добровольно отказался от титула герцога Йоркского по решению монарха.

Дочери изгнанного из королевской семьи принца Эндрю сбежали из Британии
Дочери изгнанного из королевской семьи принца Эндрю сбежали из Британии

Ранее сообщалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишённый королевских титулов брат короля Карла III, будет получать ежегодное содержание из личных средств монарха, значительно превышающее его военную пенсию в 20 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, экс-принц получит шестизначную сумму на переезд из королевской резиденции Royal Lodge в поместье Сандрингем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar