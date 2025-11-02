Экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС Великобритании

Бывший член британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишён почётного звания вице-адмирала королевских ВМС. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью телеканалу Би-би-си.

«Король указал, что хочет лишить (Эндрю звания — Прим.Life.ru). Мы работаем над этим с Букингемским дворцом», — сообщил глава оборонного ведомства.

Это решение стало очередным этапом дистанцирования королевской семьи от экс-принца после скандала, связанного с его дружбой с осуждённым педофилом Джеффри Эпштейном. Напомним, что в 2022 году Эндрю уже лишили всех почётных воинских званий и покровительских функций, а в октябре 2025 года он добровольно отказался от титула герцога Йоркского по решению монарха.

Ранее сообщалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишённый королевских титулов брат короля Карла III, будет получать ежегодное содержание из личных средств монарха, значительно превышающее его военную пенсию в 20 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, экс-принц получит шестизначную сумму на переезд из королевской резиденции Royal Lodge в поместье Сандрингем.