12 декабря, 11:09

Москвича чуть не убил инфаркт из-за страшной аллергии на свинину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

У пациента с аллергией на свинину после употребления мяса развился острый инфаркт миокарда, осложнённый кардиогенным шоком. Об этом сообщили врачи городской клинической больницы № 15 в Москве.

Кусок свинины вызвал у мужчины аллергический инфаркт. Фото © Telegram / Московская медицина

Как пояснила заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Мария Наумова, это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, когда аллергическая реакция провоцирует острый коронарный синдром.

«Синдром Коуниса — это острый коронарный синдром (например, инфаркт миокарда, спазм коронарных артерий или нестабильная стенокардия), вызванный аллергической реакцией», — рассказала Наумова.

У пациента, ранее страдавшего лишь крапивницей, приступ развился сразу после еды и привёл к критическому состоянию, потребовавшему экстренной госпитализации. После проведённого лечения мужчина был выписан с рекомендациями врачей.

Ранее в ЦГКБ №6 Екатеринбурга врачи спасли 50-летнего пациента, пережившего клиническую смерть прямо во время завтрака. Мужчина, ранее госпитализированный с тяжёлой ХОБЛ и двусторонней пневмонией, внезапно потерял сознание из-за развившейся тромбоэмболии лёгочной артерии.

