Москвича чуть не убил инфаркт из-за страшной аллергии на свинину

У пациента с аллергией на свинину после употребления мяса развился острый инфаркт миокарда, осложнённый кардиогенным шоком. Об этом сообщили врачи городской клинической больницы № 15 в Москве.

Как пояснила заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Мария Наумова, это редкий случай синдрома Коуниса первого типа, когда аллергическая реакция провоцирует острый коронарный синдром.

«Синдром Коуниса — это острый коронарный синдром (например, инфаркт миокарда, спазм коронарных артерий или нестабильная стенокардия), вызванный аллергической реакцией», — рассказала Наумова.

У пациента, ранее страдавшего лишь крапивницей, приступ развился сразу после еды и привёл к критическому состоянию, потребовавшему экстренной госпитализации. После проведённого лечения мужчина был выписан с рекомендациями врачей.

