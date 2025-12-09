«Погода не виновата»: Врач рассказала, какие симптомы не стоит списывать на метеозависимость

Магнитные бури и погодные сдвиги часто ухудшают самочувствие метеозависимых, особенно людей с сердечно-сосудистыми, респираторными и неврологическими заболеваниями. Изменения атмосферного давления, влажности и геомагнитного фона могут вызывать головные боли, раздражительность, утомляемость и перепады давления. Однако не все симптомы следует автоматически связывать с погодой, предупредила читателей Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Например, не стоит терпеть острую боль в груди, сильные головные боли, внезапное головокружение. Такие признаки могут указывать на сердечно-сосудистые или неврологические нарушения, которые без лечения могут привести к тяжёлым последствиям — инфаркту, геморрагическому инсульту, опасным формам аритмии. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Кроме того, внезапные проблемы с речью, сильная усталость и онемение рук или ног могут сигнализировать об инсульте. В таких случаях Уланкина рекомендует немедленно вызывать скорую помощь, ведь каждая минута имеет значение для минимизации повреждений мозга и успешного восстановления.

Другие тревожные сигналы, по словам медика, включают затруднённое дыхание, резкие скачки давления (как вверх, так и вниз), а также внезапную слабость. Эти симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, лёгкими или гипертонический криз.

«Не стоит оставлять без внимания и усиление хронических симптомов, особенно психических, неврологических. Обострение мигрени, ухудшение сна, усиление панических атак часто совпадает с изменением погоды, но может указывать на прогрессирование основного заболевания и также обязательно требует коррекции», — добавила собеседница Life.ru.

Как подчеркнула врач, нельзя списывать плохое самочувствие только на погоду. Важно распознать опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Внезапное ухудшение здоровья, даже при очевидных причинах, всегда является поводом обратиться к врачу для обследования.

Ранее россиян предупредили о сильных магнитных бурях 9–10 декабря. Причиной возмущений стала вспышка класса M на Солнце, которая произошла 7 декабря.