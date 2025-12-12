Директора пыточного рехаба «Антонов Pro» отправили в СИЗО

В Московской области суд вынес решение об аресте номинального гендиректора реабилитационного центра «Антонов Pro» Михаила Ливака, рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Мужчина сам был пациентом рехаба, а позже остался там волонтёром и был назначен фиктивным руководителем.

«Задержан Ливак Михаил Алексеевич, он обвиняется по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 февраля 2026 года», — уточнили в суде.

Рехаб «Антонов Pro» находится в деревне Малое Видное в Московской области. Там по документам помогали лицам с наркотической или алкогольной зависимостью. Учреждение получило «известность», когда всплыли факты насилия над клиентами в его стенах. Несколько постояльцев сообщили о пытках в учреждении. Владельца рехаба Максима Антонова отправили в СИЗО на два месяца по подозрению в незаконном лишении свободы пациентов. Вместе с ним были арестованы трое сотрудников центра.