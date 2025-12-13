Пенсионерам повысят доплаты за лекарства. Что изменится с 1 января и кто получит прибавку Оглавление Кто сможет получить бесплатные лекарства в 2026 году Кто сможет получить лекарства со скидкой в 2026 году С 1 января 2026 года вырастет целый ряд социальных выплат. Есть изменения, которые касаются и доплат за лекарства. Кто из пенсионеров может получить лекарства бесплатно, кто может оформить доплаты, а кому положены скидки? 12 декабря, 21:20 Пенсионеры могут получить доплаты за лекарства. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Кто сможет получить бесплатные лекарства в 2026 году

Льготники имеют право на бесплатные лекарства или доплату вместо них. Если люди получают медицинскую помощь амбулаторно, то лекарства предоставляются бесплатно только тем, кто утверждён на законодательном уровне. Выплаты на лекарства могут предоставлять из федерального или регионального бюджета. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

К федеральным льготникам, которые получают лекарства бесплатно, относятся, например, инвалиды, ветераны боевых действий (но не все, а те, кто указан в ст. 3 пп. 1–4 п. 1 Федерального закона «О ветеранах»), определённые категории военнослужащих, люди, пострадавшие от радиации.

— Эти люди получают лекарства бесплатно в рамках Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», если они не отказались от набора социальных услуг (НСУ), в том числе от получения лекарственных препаратов, в натуральной форме. У них есть право отказаться от получения лекарств. Тогда взамен они будут получать ежемесячную денежную выплату, — пояснила Оксана Красовская.

Сейчас общая стоимость набора социальных услуг составляет 1728,46 рубля, из них: 1331,30 предназначено на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 205,95 — на санаторно-курортное лечение; 191,21 — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Индексация этого набора будет произведена с 1 февраля 2026 года. Если пенсионеры, имеющие право на набор социальных услуг, отказались от лекарств в натуральном виде, то они в следующем году получат надбавку к выплате. Это затронет тех, кто подал заявление в СФР до 1 октября 2025 года о переходе на денежный эквивалент НСУ. С 1 января 2026 года они получат надбавку в размере 1331,30 рубля, если отказались от получения лекарств в натуральном виде. Если полностью отказались от набора социальных услуг, то прибавка будет 1728,46 рубля, — добавила Оксана Красовская.

Таким образом, льготники могут получать лекарства бесплатно по рецептам врачей либо могут отказаться от получения их в натуральном виде и получать доплату. Также возможно и возобновить получение набора социальных услуг и получать в натуральном виде, в частности, только лекарства. Соответствующее заявление нужно подать в СФР до 1 октября. Но стоит помнить, что переход на натуральную форму произойдёт только с 1 января следующего года. Если подать заявление до 1 октября 2026 года, то в новом формате НСУ можно будет получать с 1 января 2027 года. Менять форму получения льготы можно не чаще раза в год.

Кто сможет получить лекарства со скидкой в 2026 году

Есть категории граждан, которые получают лекарственные препараты бесплатно или с 50-процентной скидкой от регионов. Финансируется предоставление лекарств за счёт регионального бюджета.

— Льготное лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации на региональном уровне осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В нём определён перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, — рассказала Оксана Красовская.

Как сказано в данном постановлении, субъект Федерации может расширить перечень категорий граждан, которые могут получать лекарства бесплатно. С 2026 года этот порядок будет применяться, как и ранее, с учётом требований регионального законодательства.

