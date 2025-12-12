Молодёжные сборные России по волейболу допустили на международные турниры
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Международная федерация волейбола (FIVB) официально разрешила молодёжным сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах с января 2026 года. Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, спортсмены смогут выступать под национальными флагами и с гимнами.
Это решение стало следствием рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета, призвавшего международные спортивные федерации допускать российских и белорусских атлетов в юношеских дисциплинах. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды.
Ранее CAS удовлетворил иск российской стороны к Международной федерации лыжного спорта, обязав её допустить атлетов к соревнованиям. В соответствии с постановлением, в олимпийских видах спорта они будут соревноваться как нейтральные атлеты, в то время как паралимпийцы получили возможность выступать под собственным флагом и с использованием гимна. Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально заявила о принятии решения суда.
