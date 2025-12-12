Молодёжные сборные России по волейболу допустили на международные турниры

Международная федерация волейбола (FIVB) официально разрешила молодёжным сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах с января 2026 года. Как сообщает Всероссийская федерация волейбола, спортсмены смогут выступать под национальными флагами и с гимнами.

Это решение стало следствием рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета, призвавшего международные спортивные федерации допускать российских и белорусских атлетов в юношеских дисциплинах. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды.