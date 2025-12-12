Euroclear готов защищаться в российских судах по искам о блокированных активах

Международный депозитарий Euroclear заявил о готовности участвовать в судебных процессах в России в связи с блокированием активов РФ в Бельгии. В пресс-службе организации ответили на запрос ТАСС относительно иска Банка России в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков.

«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ», — сообщили в Euroclear. В Еврокомиссии и правительстве Бельгии информацию пока не комментируют.