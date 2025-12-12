Euroclear готов защищаться в российских судах по искам о блокированных активах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PIC SNIPE
Международный депозитарий Euroclear заявил о готовности участвовать в судебных процессах в России в связи с блокированием активов РФ в Бельгии. В пресс-службе организации ответили на запрос ТАСС относительно иска Банка России в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков.
«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ», — сообщили в Euroclear. В Еврокомиссии и правительстве Бельгии информацию пока не комментируют.
Напомним, Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к бельгийскому депозитарию Euroclear, требуя компенсации ущерба, причинённого действиями европейской организации. Центральный банк указал, что депозитарий заблокировал российские активы и несёт ответственность за возникающие у регулятора финансовые потери. Иск также связан с рассматриваемыми Еврокомиссией механизмами.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.