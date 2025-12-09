Депозитарий Euroclear может потерять до €16 млрд в России при изъятии активов у Москвы

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по разблокировке до 115 миллиардов евро замороженных российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена в ближайшие дни. Он также отметил, что переговоры по урегулированию конфликта достигли «критической стадии».