Депозитарий Euroclear может потерять до €16 млрд в России при изъятии активов у Москвы
Бельгийский депозитарий Euroclear рискует столкнуться с убытками, которые могут достичь 16 миллиардов евро, в случае конфискации российских активов. Как сообщил генеральный директор по финансовым рискам компании Гийом Элие в интервью агентству AFP, в настоящее время под управлением Euroclear в России находятся активы на сумму около 16 миллиардов евро.
По его словам, если Евросоюз решит забрать российские активы, это может создать проблемы для самой компании и для тех её клиентов, кто вложил деньги в Россию. Элие также отметил, что даже предложенные Бельгией гарантии от Еврокомиссии не успокоили компанию по поводу финансовых рисков, связанных с таким шагом.
Элие подчеркнул, что Euroclear выразил обеспокоенность относительно предложенного Еврокомиссией плана, который не устраняет риски дефицита ликвидности ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Он также добавил, что текущие инициативы могут быть восприняты международными инвесторами как сигнал о неблагоприятном инвестиционном климате в Европе, что потенциально может спровоцировать отток капитала из региона.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что сделка по разблокировке до 115 миллиардов евро замороженных российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена в ближайшие дни. Он также отметил, что переговоры по урегулированию конфликта достигли «критической стадии».
