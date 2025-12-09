Путин в Индии
Регион
9 декабря, 16:19

В Японии опровергли сообщения СМИ об отказе конфисковывать российские активы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Япония отрицает сообщения СМИ о том, что она не будет использовать замороженные российские активы, хранящиеся в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Это абсолютная ложь», — цитирует агентство заместителя министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимуру.

Он подчеркнул, что действия Токио в отношении Киева продиктованы прежде всего ее собственными национальными приоритетами. Япония видит в нынешней Незалежной своего рода «Восточную Азию», что определяет её политику.
До этого издание Politico сообщало, что Япония не поддержала инициативу ЕС по конфискации замороженных российских активов для кредитования Украины. Глава японского Минфина Сацуки Катаяма якобы сослалась на юридические препятствия, не позволяющие использовать эти средства для финансирования.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

