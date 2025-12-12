Снаряд упал во двор детсада в Белгороде и не разорвался, идёт эвакуация

В Белгороде неразорвавшийся боеприпас упал на территорию детсада, взрывотехники готовятся утилизировать опасный снаряд. Пострадавших и разрушений нет, но жителей эвакуируют в радиусе 300 метров. О случившемся рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и показал кадры с места ЧП.

Детсад, во дворе которого упал снаряд ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Место ЧП. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Все находившиеся в здании люди перемещены в безопасное место. Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров», — говорится в тексте.

На месте происшествия прибыли мэр Белгорода Валентин Демидов и начальник ГУ МЧС Сергей Петрович Потапов, а также все оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом трагическом случае в регионе. В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. Мужчина ранен, а женщина скончалась по дороге в больницу.