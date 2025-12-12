Путин в Индии
12 декабря, 10:35

Жительница Твери рассказала, что пряталась в ванной во время ночной атаки дрона

Обложка © Telegram / Тверская область. Официально

В Твери местная жительница оказалась в эпицентре ночной атаки беспилотника и была вынуждена прятаться в ванной комнате. Женщина отметила, что это уже второй подобный случай в её жизни — ранее она попала под удар дронов в Сочи.

«Увидела взрыв. Наши службы, надо отдать им должное, это было 5-7 минут, когда все приехали. Было задействовано большое количество людей», — рассказала россиянка RT.

После удара украинского дрона по многоэтажке в Твери развернули оперативный штаб

Ранее Life.ru опубликовал момент атаки украинского дрона по многоэтажке в Твери. Местные говорят, что повреждения получили квартиры с первого по четвёртый этаж. В результате атаки БПЛА пострадали семь человек, включая шестерых взрослых и одного ребёнка.

