12 декабря, 06:01

После удара украинского дрона по многоэтажке в Твери развернули оперативный штаб

Обложка © Telegram / Тверская область. Официально

Оперативный штаб был развёрнут после удара беспилотного летательного аппарата по многоквартирному дому в Твери. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

На место атаки на улице Оснабрюкской прибыл врио губернатора региона Виталий Королёв, чтобы лично понаблюдать за ситуацией. Там уже организована работа экстренных служб.

«В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе 5 детей. Люди по указанию главы региона обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости», — сказано в следующей публикации.

Ранее Life.ru опубликовал момент атаки украинского дрона по многоэтажке в Твери. Местные говорят, что повреждения получили квартиры с первого по четвёртый этаж. Шесть взрослых и один ребёнок были ранены в ходе атаки беспилотника.

