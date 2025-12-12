Путин в Индии
12 декабря, 00:51

Life.ru публикует момент попадания БПЛА в многоэтажку в Твери

Момент атаки украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери попал на видео. Местные жители рассказали Life.ru, что несколько человек пострадали. Предварительно, ВСУ произвели атаку беспилотником типа «Лютый».

Момент прилёта БПЛА в Твери. Видео © Telegram / SHOT

По словам местной жительницы, дрон врезался прямо в квартиру на первом этаже. Люди почувствовали сильную вибрацию, от которой проснулись. До приезда пожарных жильцы пытались тушить пожар в доме самостоятельно, они выбежали на улицу и начали помогать выбраться из повреждённого здания соседям. Местные утверждают, что повреждены квартиры с первого по четвёртый этаж.

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Твери. Видео © Telegram / SHOT

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Ранее Life.ru сообщил, что вечером 11 декабря за три часа над двумя регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Из них 15 уничтожили в Брянской области.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
