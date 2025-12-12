Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

12 декабря, 05:26

Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове

Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, на котором запечатлена сдача в плен группы украинских военнослужащих в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как трое украинских солдат с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове. Видео © Минобороны России

«Очередные боевики ВСУ рассказали, как были брошены командованием на убой на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, украинские боевики поняли, что у них есть только единственный шанс сохранить себе жизнь сложить оружие и сдаться в плен», — сказали в ведомстве.

На кадрах также видно, как киевские солдаты бредут по территории населённого пункта, оглядываясь, а затем добровольно сдаются в плен.

Новости СВО. ВС РФ взяли Северск, ВСУ бегут из-под Купянска и из Димитрова, Зеленский готов провести референдум по судьбе Донбасса, 12 декабря
Ранее также стало известно о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Минобороны РФ уже показало видео из освобождённого Северска. Тем временем в украинских соцсетях началась настоящая истерика ещё накануне перехода города под контроль ВС РФ. Военный эксперт из Киева пошутил, что Северск, видимо, встретит Новый год в составе России.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Минобороны России

Наталья Афонина
