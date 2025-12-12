Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове

Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, на котором запечатлена сдача в плен группы украинских военнослужащих в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как трое украинских солдат с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».

Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове. Видео © Минобороны России

«Очередные боевики ВСУ рассказали, как были брошены командованием на убой на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, украинские боевики поняли, что у них есть только единственный шанс сохранить себе жизнь — сложить оружие и сдаться в плен», — сказали в ведомстве.

На кадрах также видно, как киевские солдаты бредут по территории населённого пункта, оглядываясь, а затем добровольно сдаются в плен.