Дрон снял на видео сдачу в плен группы солдат ВСУ в Димитрове
Министерство обороны России опубликовало видео с дрона, на котором запечатлена сдача в плен группы украинских военнослужащих в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике. На кадрах видно, как трое украинских солдат с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр».
Минобороны показало кадры сдачи в плен военных ВСУ в Димитрове. Видео © Минобороны России
«Очередные боевики ВСУ рассказали, как были брошены командованием на убой на линии боевого соприкосновения. Осознав приближающуюся гибель, украинские боевики поняли, что у них есть только единственный шанс сохранить себе жизнь — сложить оружие и сдаться в плен», — сказали в ведомстве.
На кадрах также видно, как киевские солдаты бредут по территории населённого пункта, оглядываясь, а затем добровольно сдаются в плен.
Ранее также стало известно о переходе Северска под контроль ВС РФ. В город среди первых вошли бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад, которые ликвидировали «элитную» 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. Минобороны РФ уже показало видео из освобождённого Северска. Тем временем в украинских соцсетях началась настоящая истерика ещё накануне перехода города под контроль ВС РФ. Военный эксперт из Киева пошутил, что Северск, видимо, встретит Новый год в составе России.
Обложка © Минобороны России