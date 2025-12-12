Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 01:25

Ребёнок и шесть взрослых пострадали при атаке БПЛА на дом в Твери

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Твери при отражении атаки украинского БПЛА на жилой многоквартирный дом пострадали семь человек — шестеро взрослых и один ребёнок. Им уже оказывают медицинскую помощь в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв, прибывший на место происшествия.

Сотрудники спецслужб сейчас эвакуируют жильцов дома.

«Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — сказал Королёв.

Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери
Украинский БПЛА влетел в жилую многоэтажку в Твери

Ранее Life.ru публиковал момент атаки БПЛА по жилому дому. По словам местной жительницы, дрон врезался прямо в квартиру на первом этаже. Предварительно, ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar