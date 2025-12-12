Ребёнок и шесть взрослых пострадали при атаке БПЛА на дом в Твери

В Твери при отражении атаки украинского БПЛА на жилой многоквартирный дом пострадали семь человек — шестеро взрослых и один ребёнок. Им уже оказывают медицинскую помощь в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королёв, прибывший на место происшествия.