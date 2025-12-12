Петров и Исакова перевоплотятся в кота Базилио и лису Алису в новогоднюю ночь

Актёр Александр Петров и актриса Виктория Исакова впервые станут участниками «Новогодней ночи» на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба телеканала, опубликовав первые фото и видео со съёмок.

Петров и Исакова станут котом Базилио и лисой Алисой на Новый год. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actorsashapetrov

В ночь с 31 декабря на 1 января артисты исполнят номер с песней из нового фильма «Буратино», где они играют роли Базилио и Алисы. Появление пары в главной праздничной программе приурочено к кинопремьере, которая стартует в прокате 1 января. Для создания образов актёрам потребовался сложный пластический грим, занявший несколько часов.

«Каждое поколение должно иметь своего Буратино. Наша версия — красивое, современное кино. Но в его сердце вечные для всех ценности — любовь, дружба, умение прощать», — рассказала о фильме Исакова.

Петров добавил, что роль Базилио для него очень важна, так как этот персонаж олицетворяет энергию и искренность, а сам фильм является частью культурного кода поколения.

Ещё весной Life.ru сообщал о съёмках нового фильма «Буратино» с участием известных российских актёров. Роль Пьеро исполнил Марк Эйдельштейн, известный по оскароносной ленте «Анора», Артемона сыграл Рузиль Минекаев («Слово пацана»). В роли Кота Базилио выступил Александр Петров, а Карабаса Барабаса сыграл Фёдор Бондарчук. Буратино сыграет Виталия Корниенко. Режиссёр картины — Игорь Волошин. Премьера фильма запланирована на 1 января 2026 года.