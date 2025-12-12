Гроб с останками пропавшего в последний день контракта бойца СВО напугал вдову и внёс раздор в семью

В Арамиле Свердловской области вдова российского бойца, погибшего в зоне специальной военной операции, вскрыла цинковый гроб с останками мужа, чтобы проверить их подлинность, и столкнулась с двумя шокирующими открытиями. Оказалось, что в гробу находится лишь часть тела, а результаты генетической экспертизы поставили под сомнение даже отцовство погибшего. Женщина рассказала о ситуации местному изданию.

Супруга бойца с позывным Ювелир Юлия получила останки летом 2025 года. Это произошло почти через год после того, как военнослужащий пропал без вести: 29 октября он ушёл на боевое задание и не вернулся — это был последний день действия его контракта. Женщину сразу насторожили личные вещи, переданные вместе с гробом, — вместе с военным билетом и жетоном Юлии вручили иконы, которых у её мужа не было.

Когда она вскрыла гроб, то увидела полностью почерневшие останки без кожи, которые не смогла опознать визуально. Исполнившись подозрений, она потратила 100 тысяч рублей, чтобы провести ДНК-экспертизу. Но эта процедура лишь добавила вопросов: анализ не подтвердил родство с отцом погибшего, показав совпадение только с матерью. Той пришлось уверять мужа, что Ювелир был его сыном.

«До этого ДНК-экспертиза не проводилась. Я спрашивала, как опознали моего мужа, мне сказали, что визуально. Но во время вскрытия гроба я осмотрела тело полностью. Оно было чёрное, даже без остатков кожи. Я человека знаю столько лет, но даже я его визуально не опознала», — приводит слова Юлии E1.ru.

Дополнительным ударом стало осознание, что для экспертизы были взяты образцы из нескольких частей тела, а в гробу находилась только верхняя половина. Теперь женщина намерена через суд требовать передачи пропавших останков.

Проблемы, с которыми сталкиваются вдовы погибших военнослужащих, часто не ограничиваются вопросами опознания и получения тела. Ранее в Саратовской области банк оштрафовли на 125 тысяч рублей за назойливые звонки и требования оплатить долг вдове участника спецоперации, несмотря на предоставление ею всех документов о гибели супруга.