Банк оштрафовали за давление на вдову героя СВО в Саратовской области

В Саратовской области банк оштрафовали за назойливые звонки и сообщения вдове участника спецоперации. По данным регионального управления ФССП, женщина направила кредитору все документы для прекращения долговых обязательств после гибели мужа, однако банк не списал долг и продолжил требовать оплату.

Сотрудники финансовой организации звонили 39-летней жительнице Энгельса и напоминали о «просрочке», несмотря на отсутствие её письменного согласия на взаимодействие. Судебные приставы привлекли банк к ответственности по статье 14.57 КоАП РФ за нарушение прав граждан в процедурах возврата задолженности. С учётом повторных нарушений кредитной организации назначили штраф в размере 125 тысяч рублей.

Ранее Life.ru писал, что для операторов связи и банков, не реагирующих на мошенничество, могут ввести наказание. Это должно побудить финансовые и телекоммуникационные компании более ответственно подходить к выявлению и пресечению мошеннических действий, особенно в свете участившихся случаев обмана граждан.