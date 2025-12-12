Иероглифом года в Японии выбрали русский символ

Иероглиф «кума» (медведь) официально объявлен символом уходящего 2025 года в Японии. Традиционная церемония его начертания прошла в буддийском храме Киото, где настоятель изобразил иероглиф на огромном листе рисовой бумаги. Этот выбор напрямую связан с тревожной экологической ситуацией.

Символом 2025 года в Японии выбрали иероглиф «Медведь». Видео © X / ohayomybrother

Из-за неурожая орехов и желудей в этом сезоне медведи массово выходили к людям в поисках пищи. По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь было зафиксировано рекордные 37 тысяч появлений медведей и не менее 230 нападений на людей, 13 из которых оказались смертельными. Наиболее острая ситуация сложилась в северо-восточных префектурах Акита, Иватэ и Фукусима.

Традиция выбора «Иероглифа года» существует с 1995 года и отражает ключевые общественные настроения. В прошлом году символом было «золото» на фоне олимпийских побед, а в 2023-м — «налог» из-за внимания к фискальной политике.