Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 13:44

Иероглифом года в Японии выбрали русский символ

Иероглиф «медведь» выбран символом 2025 года в Японии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iarecottonstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iarecottonstudio

Иероглиф «кума» (медведь) официально объявлен символом уходящего 2025 года в Японии. Традиционная церемония его начертания прошла в буддийском храме Киото, где настоятель изобразил иероглиф на огромном листе рисовой бумаги. Этот выбор напрямую связан с тревожной экологической ситуацией.

Символом 2025 года в Японии выбрали иероглиф «Медведь». Видео © X / ohayomybrother

Из-за неурожая орехов и желудей в этом сезоне медведи массово выходили к людям в поисках пищи. По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь было зафиксировано рекордные 37 тысяч появлений медведей и не менее 230 нападений на людей, 13 из которых оказались смертельными. Наиболее острая ситуация сложилась в северо-восточных префектурах Акита, Иватэ и Фукусима.

Традиция выбора «Иероглифа года» существует с 1995 года и отражает ключевые общественные настроения. В прошлом году символом было «золото» на фоне олимпийских побед, а в 2023-м — «налог» из-за внимания к фискальной политике.

Китайский гороскоп: Какие животные-символы проведут последние недели 2025 года в куче проблем
Китайский гороскоп: Какие животные-символы проведут последние недели 2025 года в куче проблем

Ранее Life.ru публиковал гороскоп на 2026 год по знакам зодиака. Теперь каждый может узнать, что ждёт каждый знак в год Красной Огненной Лошади. А ещё читателям раскрыли, что ждёт в 2026 году Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Япония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar