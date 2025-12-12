Путин в Индии
12 декабря, 14:37

Режиссёр Олег Прядко скончался на 73-м году жизни

Обложка © VK / Балаковский драматический театр им Е.А.Лебедева

На 73-м году жизни скончался бывший главный режиссёр Балаковского драматического театра и заслуженный артист Казахстана Олег Прядко. Об этом печальном событии сообщил его сын Борис в социальных сетях.

«Папа – гений, который с лёгкостью и играл, и ставил спектакли, писал стихи, пьесы... А самое главное, что он – самый лучший папа во всей вселенной... Теперь в душе и сердце моём невосполнимая пустота», — написал сын.

Олег Борисович родился 30 августа 1953 года. Его профессиональный путь в театре начался в Днепропетровске, а с 1978 года он работал в Кустанайском областном драматическом театре.

С 1997 года Прядко был артистом Балаковского драматического театра, а с 2006 года — его главным режиссёром. За свою деятельность Олег Борисович удостоился государственной награды — Знака отличия. Особенно зрителям запомнилась его роль Деда Мороза, благодаря которой он стал настоящим народным артистом района.

Прощание с Прядко состоится 13 декабря с 11:00 до 12:00 в ритуальном центре «Обелиск» в первом микрорайоне Балакова.

Наталья Афонина
