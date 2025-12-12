ЦСКА подписал контракт с 15-летней звездой юношеской сборной России

Футбольный клуб ЦСКА заключил долгосрочный контракт с 15-летним нападающим Львом Тимофеевым, игроком юношеской сборной России. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Соглашение с молодым футболистом рассчитано на три года — до декабря 2028 года. Тимофеев является лучшим бомбардиром и победителем Межрегиональной юношеской футбольной лиги (МЮФЛ-3) сезона 2025 года.

В прошедшем сезоне нападающий забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах в дивизионе ЮФЛ-3 «Юг». Также в двух матчах за юношескую сборную России (до 16 лет) он отметился двумя забитыми мячами. В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Life.ru писал, что проблемы с результативностью нападающих в ПФК ЦСКА требуют одного из двух решений: либо усиленных индивидуальных тренировок для игроков, либо выхода клуба на трансферный рынок. Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» отметил, что игрок должен соответствовать уровню клуба.