Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 15:28

Иностранные блогеры начнут снимать о России для зарубежной аудитории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wertinio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wertinio

В России запускают международный контент-центр для привлечения иностранных авторов. Идея проекта, представленного представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей», заключается в создании профессиональной площадки для блогеров и журналистов из разных стран.

Центр займётся обменом опытом, совместным производством и продвижением контента. Его задачи выходят за рамки профессиональных: организаторы заявляют, что контент будет способствовать укреплению традиционных ценностей, равенству государств и развитию идеи многополярности. Итальянский блогер Даниэле Дэль Орко, чьи слова приводятся в анонсе, считает ключевой целью показ «реальной ситуации» в России западной аудитории, которая, по его мнению, говорит о стране, не зная, что она собой представляет.

Идея родилась в сентябре на слёте Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде, где иностранные медийщики пожаловались на отсутствие платформ для диалога. Организаторы — дирекция фестиваля и «Мастерская новых медиа» — утверждают, что их объединённая аудитория уже превышает 150 миллионов человек в 50 странах. Проект станет частью деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной в 2018 году для раскрытия потенциала граждан.

«Бежал от безумия»: Американец, отслуживший 30 лет на границе, нашёл новую жизнь в Москве
«Бежал от безумия»: Американец, отслуживший 30 лет на границе, нашёл новую жизнь в Москве

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar