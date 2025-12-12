Иностранные блогеры начнут снимать о России для зарубежной аудитории

В России запускают международный контент-центр для привлечения иностранных авторов. Идея проекта, представленного представителями президентской платформы «Россия — страна возможностей», заключается в создании профессиональной площадки для блогеров и журналистов из разных стран.

Центр займётся обменом опытом, совместным производством и продвижением контента. Его задачи выходят за рамки профессиональных: организаторы заявляют, что контент будет способствовать укреплению традиционных ценностей, равенству государств и развитию идеи многополярности. Итальянский блогер Даниэле Дэль Орко, чьи слова приводятся в анонсе, считает ключевой целью показ «реальной ситуации» в России западной аудитории, которая, по его мнению, говорит о стране, не зная, что она собой представляет.

Идея родилась в сентябре на слёте Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде, где иностранные медийщики пожаловались на отсутствие платформ для диалога. Организаторы — дирекция фестиваля и «Мастерская новых медиа» — утверждают, что их объединённая аудитория уже превышает 150 миллионов человек в 50 странах. Проект станет частью деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной в 2018 году для раскрытия потенциала граждан.