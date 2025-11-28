Россия и США
28 ноября, 03:38

«Бежал от безумия»: Американец, отслуживший 30 лет на границе, нашёл новую жизнь в Москве

Экс-офицер США Гонсалес объяснил, почему переехал в Россию

Эдди Гонсалес и Мария Захарова. Обложка © Telegram / Russia Up Close

Эдди Гонсалес и Мария Захарова. Обложка © Telegram / Russia Up Close

Бывший сотрудник правоохранительных органов США Эдди Гонсалес, 30 лет прослуживший на границе с Мексикой, кардинально изменил свою жизнь, переехав в Москву. Мужчина рассказал, что его решение было связано не с политикой, а с личными причинами. Он встретил русскую девушку, влюбился и в неё, и в страну, и после выхода на пенсию женился.

Гонсалес заявил ТАСС, что благодарен за возможность оставить то, что он назвал «безумием, происходящим в Америке». По его словам, жизнь в России после всего хаоса в США приводит в чувство, и он считает себя счастливчиком, живя в Москве.

Вместе с другим американским консультантом, Джозефом Шуцманом, экс-офицер запустил в России политическое ток-шоу Russia Up Close, чтобы глубже понять страну, в которую переехал.

Ранее Шуцман рассказал, что его поразило в России. По словам блогера, РФ и США схожи размерами, но принципиально различаются по общественному устройству. Америка, говорит он, больше похожа на пёструю мозаику общин, собранных воедино искусственно.

