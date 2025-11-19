Украинский хоккеист Дмитрий Тимашов объяснил, почему переехал в Россию

Украинский хоккеист, нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Тимашов объяснил своё решение играть в России желанием быть ближе к семье. Спортсмен отметил, что его отец, две сестры и два брата проживают в РФ, а сам он учился в школе в Калуге.

«Поэтому представлял себе страну, ощущения были скорее такие, что вернулся домой», — подчеркнул собеседник «Чемпионата».

На вопрос о возможных опасениях в связи с переездом Тимашов ответил, что не думал об этом, поскольку его основной целью была хоккейная карьера и воссоединение с родственниками, которых он не видел долгие годы. По словам спортсмена, ему было тяжело на расстоянии от семьи.

Ранее в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и владивостокским «Адмиралом» произошла драка с участием вратарей. Поединок между Андреем Мишуровым и Адамом Хуской продолжался около минуты, после чего судьи удалили их с поля. Оба вратаря получили по пять минут штрафа. Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 6:1.