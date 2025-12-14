Не «Погода в доме»: Как Долина оставляла мужей инвалидами и в разрухе Оглавление «Пропитый» талант: брошен, болен, забыт Квартирный развод: исчезнувший продюсер Единственный, кто её бросил 14 декабря исполняется 79 лет первому мужу Ларисы Долиной Анатолию Миончинскому. Некогда талантливый музыкант всеми брошен и стал инвалидом, но богатая экс-жена ему не помогает. У Долиной были и другие мужья. Как певица рушила семьи ради своей любви — в статье Life.ru. 13 декабря, 21:43 Как Долина отбивала мужей у жён и что стало с её избранниками. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Елена Афонина

Того, как обошлась певица с покупательницей своей квартиры, можно было ожидать: в своё время артистка оставила без поддержки своего первого мужа — Анатолия Миончинского, которому обязана своей карьерой и дочерью Ангелиной. А после этого некрасиво бросила второго, предпочтя ему нового — моложе себя на 13 лет.

«Пропитый» талант: брошен, болен, забыт

Напомним, супруг Долиной — известный джазовый музыкант, работавший художественным руководителем у легендарного певца Валерия Ободзинского, а кроме этого был вторым дирижёром оркестра «Современник» под управлением Анатолия Кролла.

В этот период своего максимального профессионального расцвета он и встретил Ларису Долину. О начале их отношений Миончинский вспоминал в 2010 году в интервью КП.

— Мы поехали с Кроллом на гастроли. По какому-то поводу крепко выпили. Наутро чувствую: в моей постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло, а там сюрприз — Долина! Господи, что я натворил! Поймите, я порядочный человек, — вспоминал музыкант. — Я на неё накинулся: «Лариса, ты же знаешь, я женат! Только полгода прошло, как мы потеряли сына. Я не могу нанести жене второй удар».

В тот момент Миончинский с тогдашней с супругой оплакивали смерть их сына, скончавшегося от рака. Спустя полтора года Миончинский и Долина сыграли свадьбу. Хотя, по признанию бывшего мужа, её он никогда не любил, но всегда испытывал благодарность за то, что Долина тогда спасла его от депрессии.

Певица Лариса Долина, её внучка Александра и дочь Ангелина Миончинская.

Джазмен также тогда заявил, что у Долиной нет аттестата зрелости, потому что с 15 лет она ездила по гастролям — справку о восьмилетнем образовании ей купила мама. А сам Миончинский дважды ходил сдавать экзамены за Долину в Гнесинку, потому что у неё не хватало знаний.

— Когда мы начали жить, она была как с одесского привоза — вульгарная, громко чавкала, ржала, а не смеялась, — заявил музыкант в интервью КП.

Спустя 7 лет брака они развелись. Как утверждала тогда сама Долина, — из-за любви мужа к выпивке. Это может быть правдой, так как то интервью Миончинский согласился дать журналисту в обмен на две бутылки коньяка, и, судя по тексту статьи, прикладывался к ним во время разговора.

По словам бывшего мужа, после развода Долина уехала из Ленинграда в Москву, не позволяла общаться ему с дочерью и даже настроила Ангелину против отца. Он обвинял её в неблагодарности и изменах.

— Лариса врёт, что она всё сделала сама. Она стала самостоятельной певицей благодаря мне. Но я за это никакой благодарности не жду, — заключил Миончинский.

14 декабря ему исполняется 79 лет. Некогда талантливый и востребованный музыкант уже давно живёт в забвении. По некоторым данным, в последние годы он страдает тяжёлым заболеванием ног, перенёс операцию и стал инвалидом, практически не выходит из дома.

— Я удивляюсь, как он ещё жив. У него расстройство, не видит, что перед ним — дочь... там большие дозы алкоголя, которые он принимает около 50 лет, — так год назад Лариса Долина прокомментировала информацию о болезни Анатолия Миончинского.

Квартирный развод: исчезнувший продюсер

Второй муж Ларисы Долиной — бывший бас-гитарист её коллектива «Эскорт» Виктор Митязов. Вскоре он стал продюсером певицы, и именно при нём появился нетленный хит «Погода в доме», которую сейчас часто вспоминают в интернете в связи с квартирным скандалом.

Виктор Митязов.

Благодаря ему гонорары Долиной выросли в разы, в семье появилась дорогая недвижимость, дорогостоящий отдых. Пара прожила 10 лет, и семейная идиллия рухнула в один момент, когда певица увлеклась своим новым басистом — Ильёй Спициным.

Как рассказывал однажды продюсер, он пытался сохранить семью всеми возможными способами, вплоть до ультиматумов и даже предложений жить «шведской семьёй», чтобы не разрушить налаженные быт и бизнес.

Кстати, при разводе и разделе имущества случился неприятный инцидент. У семьи была совместная квартира в Москве, и изначально певица отказалась претендовать на неё, однако спустя несколько лет ей неожиданно понадобились деньги — и Долина потребовала либо выплатить ей 100 тыс. долларов, либо продать долю артистки в жилье и, по сути, превратить его в коммуналку. После этого заявления Митязову пришлось срочно искать деньги.

Сейчас о нём мало что известно, он давно не ведёт соцсети и не появляется на публике.

Единственный, кто её бросил

Илья Спицин — второй бас-гитарист в коллективе Долиной, с которым у неё дошло до брака. Сама певица говорит, что влюбилась в него с первого взгляда.

— Илья подходит и восхищенно говорит: «Вы такая красивая!» И я почувствовала, что это не просто комплимент. Меня как током ударило, у меня такого в жизни никогда не было. Потом на гастролях я к нему присматривалась, мы много общались, и я поняла, какой это эмоциональный, тонкий, чуткий человек, — откровенничала как-то звезда эстрады.

Впрочем, если верить Анатолию Миончинскому, молодой музыкант (разница между супругами — 13 лет) «подкатил» к ней с предложением сделать массаж.

Спицин, как и Миончинский, в момент начала отношений с Долиной тоже был женат. Более того, в тот момент его супруга была беременна, пара ждала ребёнка.

Злые языки утверждают, что тогда Долина якобы просто выкупила любимого у жены, предложив деньги за развод. Впрочем, подтверждений этой байки нет.

После начала отношений с Долиной карьера музыканта резко свернула в сторону. Он увлёкся хоккеем, занялся бизнесом, стал новым продюсером жены. Хотя критики отмечали, что, в отличие от Митязова, никогда не экономившего на качестве песен певицы, Спицин не тратился на песни от маститых авторов, что ухудшило репертуар Долиной.

Илья Спицин сам ушёл от Долиной и сделал хорошую карьеру.

Брак певицы и её третьего мужа продлился 18 лет, и Спицин стал первым из всей тройки, что сам ушёл от жены. В 2016 году, когда случился развод, ходили слухи, что он вернулся в семью, где подрастала его дочь, однако сам мужчина никаких комментариев по этому поводу так и не дал.

Сегодня Спицын является учредителем, руководителем и директором хоккейной академии Вячеслава Фетисова, а также руководителем и президентом спортивного клуба «Премьер». Он лично занимается с юными спортсменами нейроатлетикой, и о его успехах писали даже западные издания.

