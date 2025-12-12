Путин в Индии
Регион
12 декабря, 16:07

С 12 по 14 декабря ГИБДД проведёт по всей России массовые проверки водителей

Обложка © Life.ru

С 12 по 14 декабря на дорогах России пройдут массовые проверки водителей. Основная цель рейдов — выявление и пресечение управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональные управления Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия запланированы в Кировской, Липецкой, Пензенской, Смоленской, Самарской, Херсонской, Ульяновской областях и многих других регионах страны. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан призвал граждан проявлять активную позицию и сообщать в полицию о случаях, когда за руль садится нетрезвый человек.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и крупный штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

