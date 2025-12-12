С 12 по 14 декабря ГИБДД проведёт по всей России массовые проверки водителей

С 12 по 14 декабря на дорогах России пройдут массовые проверки водителей. Основная цель рейдов — выявление и пресечение управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональные управления Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия запланированы в Кировской, Липецкой, Пензенской, Смоленской, Самарской, Херсонской, Ульяновской областях и многих других регионах страны. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан призвал граждан проявлять активную позицию и сообщать в полицию о случаях, когда за руль садится нетрезвый человек.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и крупный штраф, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Ранее россиянам рассказали, какие добротные автомобили продолжат завозить в Россию по льготным ставкам утилизационного сбора. Как отмечают специалисты, сама система утилизационного сбора имеет ряд преимуществ. Например, в Москве водители не станут эксплуатировать мощные автомобили без необходимости, чтобы избежать штрафов.