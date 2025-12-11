Видишь траву? А она есть! Снег не спасёт ушлых водителей от штрафа за парковку на газоне

Парковка авто на заснеженном газоне грозит водителю административным штрафом, предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, инспекторы и камеры автоматической фиксации нарушений ориентируются на официальные реестры зелёных зон, где чётко прописаны границы каждого участка.

Даже если травы под снегом не видно, по документам она там есть, подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он отметил, что такая парковка причиняет экологический вред в любое время года. Тяжёлый автомобиль уплотняет снег и грунт, что может привести к повреждению и промерзанию корневой системы растений. Дополнительный ущерб наносят химические реагенты и технические жидкости с колёс, которые попадают в почву.

«Стоит помнить, что даже одно колесо, заехавшее за бордюр, может стать поводом для штрафа», — завил эксперт, предупредив, что в Москве нарушение карается по статье 8.25 КоАП города, где штраф для обычного водителя составляет пять тысяч рублей, а для юридических лиц может достигать 300 тысяч.