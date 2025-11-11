Автомобилистам дали чек-лист по подготовке машины к зиме

Смена шин является необходимым, но не единственным условием подготовки машины к зиме, предупредил автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. По его словам, откладывать переход на зимнюю резину больше нельзя, поскольку эффективность летних покрышек резко снижается при ночных заморозках.

«Основной риск в переходный период — резкие перепады температур, когда днём может быть +10 градусов, а ночью — около нуля. Летняя резина на холоде «дубеет», и её эффективность резко падает, что многие водители недооценивают», — отметил собеседник «Радио 1».

Он составил минимальный чек-лист обязательных процедур по подготовке авто к зиме, куда входят замена жидкости в бачке омывателя на незамерзающий состав, диагностика аккумулятора, проверка вязкости моторного масла, оценка состояния тормозных колодок и рулевых тяг, а также проверка работоспособности системы подогрева зеркал и заднего стекла.

Эксперт призвал водителей, особенно тех, кто недавно сменил автомобиль, изучить особенности поведения новой машины на зимней дороге. Он напомнил, что езда на летней резине в зимний период не только опасна, но и запрещена законодательством.

К слову, за езду с нечитаемыми номерами и вовсе можно лишиться прав до трёх месяцев либо схлопотать штраф в размере 5 тысяч рублей.