В Москве на женщину упало дерево

В Москве первый человек пострадал от непогоды. На женщину упало дерево на юге столицы, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл около восьми вечера на Автозаводской улице, напротив ТЦ «Ривьера». Дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло на тротуар, как раз в тот момент, когда по нему проходила 39-летняя жительница Москвы. Очевидцы вызвали скорую помощь. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и открытый перелом левой ноги. Сейчас она находится в больнице.

По имеющейся информации, это не единичный случай: деревья падают в разных районах Москвы, а на Тверском бульваре ветром опрокинуло новогоднюю ёлку. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся как минимум до завтрашнего вечера. Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. На этом фоне мороз будет ощущаться сильнее, а на дорогах возможны аварии из-за плохой видимости и гололёда.