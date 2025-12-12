Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России

Четыре страны Евросоюза — Бельгия, Болгария, Италия и Мальта — поддержали предложение о долгосрочной заморозке российских активов на голосовании в Совете ЕС в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом они сделали отдельное заявление, уточнив, что их голос не означает согласия на последующую конфискацию этих средств. Окончательное решение о возможном использовании замороженных активов для помощи Украине должен будет принять саммит Евросоюза 18–19 декабря.

Как отмечает агентство, страны проголосовали «за» «в духе сотрудничества», но подчеркнули, что их позиция по вопросу изъятия активов определится только на уровне лидеров ЕС.

Ранее Еврокомиссия подтверждала, что у Бельгии, где находятся крупнейшие депозитарии, сохраняются возражения против плана конфискации активов по схеме «репарационного кредита».

Ранее стало известно, что Евросоюз уполномочил Европейскую комиссию бессрочно замораживать российские активы. В ответ Банк России готов через суд оспаривать любые попытки их конфискации. Уже началось первое противостояние: ЦБ подал иск против депозитария Euroclear, который также намерен отстаивать свою позицию в суде.