Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 16:39

Euractiv: Бельгия требует от ЕС аннулировать договоры с РФ за конфискацию активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Бельгия выдвигает странам Европейского союза жёсткие требования в обмен на согласие конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине. Согласно документам, к которым получил доступ портал Euractiv, Брюссель настаивает на аннулировании всеми членами ЕС действующих инвестиционных соглашений с РФ.

Основное требование Бельгии, где через депозитарий Euroclear заблокировано около 180 миллиардов евро российских средств, заключается в получении юридических и финансовых гарантий. Страны-участницы должны будут покрыть любые судебные издержки от возможных исков Москвы и взять на себя полную ответственность. Эти гарантии должны оставаться в силе даже в случае, если будущий кредит для Украины будет оспорен.

Инициатива Еврокомиссии предполагает использование от 185 до 210 миллиардов евро из замороженных резервов России в виде кредита для Киева. Москва уже заявила, что подобные планы — это «воровство», и готовит пакет ответных мер, характер которых, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «будет сюрпризом».

В ЕК уверены в законности кражи российских активов
В ЕК уверены в законности кражи российских активов

Напомним, Европейский союз предоставил Европейской комиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако Банк России сообщил о готовности оспаривать любые попытки изъятия активов в судебном порядке. Например, ЦБ уже подал иск против депозитария Euroclear, который, в свою очередь, заявил о намерении защищать свою позицию в суде.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ЕС
  • бельгия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar