Euractiv: Бельгия требует от ЕС аннулировать договоры с РФ за конфискацию активов
Бельгия выдвигает странам Европейского союза жёсткие требования в обмен на согласие конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине. Согласно документам, к которым получил доступ портал Euractiv, Брюссель настаивает на аннулировании всеми членами ЕС действующих инвестиционных соглашений с РФ.
Основное требование Бельгии, где через депозитарий Euroclear заблокировано около 180 миллиардов евро российских средств, заключается в получении юридических и финансовых гарантий. Страны-участницы должны будут покрыть любые судебные издержки от возможных исков Москвы и взять на себя полную ответственность. Эти гарантии должны оставаться в силе даже в случае, если будущий кредит для Украины будет оспорен.
Инициатива Еврокомиссии предполагает использование от 185 до 210 миллиардов евро из замороженных резервов России в виде кредита для Киева. Москва уже заявила, что подобные планы — это «воровство», и готовит пакет ответных мер, характер которых, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «будет сюрпризом».
Напомним, Европейский союз предоставил Европейской комиссии полномочия для бессрочной заморозки российских активов. Однако Банк России сообщил о готовности оспаривать любые попытки изъятия активов в судебном порядке. Например, ЦБ уже подал иск против депозитария Euroclear, который, в свою очередь, заявил о намерении защищать свою позицию в суде.
