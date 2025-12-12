Euractiv: Бельгия требует от ЕС аннулировать договоры с РФ за конфискацию активов

Бельгия выдвигает странам Европейского союза жёсткие требования в обмен на согласие конфисковать замороженные российские активы для помощи Украине. Согласно документам, к которым получил доступ портал Euractiv, Брюссель настаивает на аннулировании всеми членами ЕС действующих инвестиционных соглашений с РФ.

Основное требование Бельгии, где через депозитарий Euroclear заблокировано около 180 миллиардов евро российских средств, заключается в получении юридических и финансовых гарантий. Страны-участницы должны будут покрыть любые судебные издержки от возможных исков Москвы и взять на себя полную ответственность. Эти гарантии должны оставаться в силе даже в случае, если будущий кредит для Украины будет оспорен.

Инициатива Еврокомиссии предполагает использование от 185 до 210 миллиардов евро из замороженных резервов России в виде кредита для Киева. Москва уже заявила, что подобные планы — это «воровство», и готовит пакет ответных мер, характер которых, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «будет сюрпризом».