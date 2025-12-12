ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки активов России

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза предоставил Европейской комиссии чрезвычайные полномочия для долгосрочного блокирования российских государственных активов. По данным издания Politico, речь идёт о сумме в 210 миллиардов евро.

Согласно документу, поддержанному послами всех 27 стран-членов ЕС, эти средства могут оставаться замороженными на постоянной основе в рамках нового юридического механизма. В обосновании говорится, что данная мера направлена на предотвращение экономических последствий для ЕС, вызванных действиями России, и связана с необходимостью будущих репараций в пользу Украины.

Ранее вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. При этом он отметил, что Бельгия не пойдёт на необдуманные уступки, пока стороны не придут к конкретному соглашению по этому вопросу.