Регион
11 декабря, 23:09

ЕС дал Еврокомиссии полномочия для бессрочной заморозки активов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза предоставил Европейской комиссии чрезвычайные полномочия для долгосрочного блокирования российских государственных активов. По данным издания Politico, речь идёт о сумме в 210 миллиардов евро.

Согласно документу, поддержанному послами всех 27 стран-членов ЕС, эти средства могут оставаться замороженными на постоянной основе в рамках нового юридического механизма. В обосновании говорится, что данная мера направлена на предотвращение экономических последствий для ЕС, вызванных действиями России, и связана с необходимостью будущих репараций в пользу Украины.

Ранее вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. При этом он отметил, что Бельгия не пойдёт на необдуманные уступки, пока стороны не придут к конкретному соглашению по этому вопросу.

Артём Гапоненко
