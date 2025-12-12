Бельгийский министр заявил, что активы России придётся потратить на Украину

Замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем, как сообщает Reuters.

«В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать [на нужды Украины]», — сказал он перед встречей министров финансов еврозоны.

При этом он отметил, что Бельгия не пойдёт на необдуманные уступки, пока стороны не придут к конкретному соглашению по этому вопросу.

Ранее стало известно, что ЕС может передать Еврокомиссии полномочия на бессрочную блокировку 210 млрд евро российских активов. Послы стран ЕС рассмотрят этот вопрос до конца недели. Механизм заморозки могут упростить, чтобы заручиться поддержкой Бельгии и успеть утвердить план выдачи «репарационного» кредита Украине.